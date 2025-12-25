Konya'nın asırlık geleneği 'şivlilik' çocukları sevindiriyor

KONYA'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Çocuklar, bu sabah maniler söyleyip, kapı kapı dolaşarak ev ve iş yerlerinden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) topladı.

İslam inancına göre Hicri takvimde 'mukaddes aylar' olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan, ismini ilk dönem sufilerinden İmam-ı Şibli'den aldığı belirtilen 'şivlilik' geleneği sürüyor. Geleneğe göre çocuklar, bu sabah saatlerinde maniler söyleyerek kapı kapı dolaştı. Evlerden ve iş yerlerinden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek toplayan çocukların yaşadığı mutluluk, kameralara da yansıdı.