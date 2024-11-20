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Konya'da Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği Düzenlendi

Konya'da Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği Düzenlendi
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Konya'da 'Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği' kapsamında çocuklar, Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala karakteri ile kitap ayraçları boyadı. Etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlamak için düzenlendi.

Konya'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği"nde Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatür karakteri ile kitap ayraçları boyadı.

Karatay Belediyesinin organize ettiği, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği Karatay Tabiat Mektebi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yüz boyama, topaç yapımı, kilden figür çalışması, gıda atölye çalışması, serada sebze-meyve ekimi, hayvan bakımı gibi oyunlar ile atölye çalışmasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Öğrenciler, etkinlikte İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli çocukları da unutmadı.

Etkinlikte, Filistin ile ilgili resim sergisi açıldı. Çocuklar, Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatürü ile kitap ayraçlarını boyadı.

Katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlikte çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, engelli parkur yarışı, labirent kaçışı gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı çocukların her zaman çok değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, dünyanın hangi noktasında veya kim olurlarsa olsun, zulüm ve şiddet gören çocuklara da rabbimden mutluluk, barış dolu ve adil bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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