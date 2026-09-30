Konya'da 'Gazze Mahkemesi Oturumu' yapıldı

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, "Uluslararası Gazze Mahkemesi"nin, soykırımın objektif resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardığını belirterek, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde organize edilen Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Gazze Mahkemesi Oturumu" yapıldı.

Oturumun açılışında konuşan Prof. Dr. Richard Falk, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı öncesinde İsrail hükümetinin üst düzeylerde çok somut uyarılar aldığını, bu uyarıları görmezden geldiğini, hatta ordu ve güvenlik yetkililerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Soykırım için 7 Ekim'in bahane olduğunu ifade eden Falk, "İşgalci güç İsrail'in Gazze halkına uzun süredir uyguladığı kademeli soykırıma, direnişin tırmanmasına karşı misilleme hakkı için bile gerçek bir dayanak değildi. Uluslararası Gazze Mahkemesi, sıradan mahkemelerin yapamayacağı şekilde soykırımın objektif bir resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardı. Buna, tanıkların ve hayatta kalanların çok önemli ifadelerinin alınması da dahil." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin de Batı'nın İsrail politikalarına verdiği destek nedeniyle fiilen felç olduğuna dikkati çeken Falk, medyanın da "soykırım" kelimesinin kullanımını yasaklayacak ve engelleyecek kadar bu duruma suç ortağı olduğunu vurgulayarak, "Üniversiteler ve diğer kuruluşlar ise olup bitenler hakkında gerçeği anlatmaya çalışanları cezalandırarak utanç verici bir şekilde bu sürece katıldı. Gazze Mahkemesi, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurdu." diye konuştu.

Soykırımın şimdi yeni bir aşamaya girdiğine işaret eden Falk, bu aşamanın, etnik temizliğe daha fazla ağırlık verilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olan en fazla sayıda Filistinlinin ortadan kaldırılması şeklinde tanımlandığını vurguladı.

Falk, Filistinlilerin kendi vatanlarının geleceğinin şekillendirilmesinde herhangi bir rol üstlenmelerinin engellendiğini dile getirdi.

Uluslararası Gazze Mahkemesi'nin konuya ilişkin elinden gelen çabayı gösterdiğini anlatan Falk, "Şu anda bu çabaları özetleyecek bir kitap hazırlanıyor. Filistin halkının mücadelesi, hiç olmadığı kadar desteklenmeli, zira İsrail'de kendi deyimleriyle 'işi bitirme' konusunda bir tür ısrar var ve vicdanın sesi olarak inandırıcılığımızı korumak istiyorsak, teyakkuzu bırakamayız." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki sayılı uzmandan oluşan ekip soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdi"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Richard Falk başkanlığındaki bağımsız Gazze Mahkemesi'nin dünyada milyarlarca insanın yaptığı adalet çağrısına öncü olduğunu söyledi.

Mahkemenin 200'den fazla tanığı, birçok uzmanı dinlediğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Dünyadaki sayılı uzmandan oluşan bir ekip soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdi. 2 milyon insanın öldürüldüğü, şehit edildiği, eziyet edildiği bir yerde bunların soykırıma uğradığını ispat etmek zorundaydınız ama 25 Ekim 2025 tarihinde mahkeme kararının çıkmasıyla beraber artık tüm dünyada yapılan başvurularda mahkeme kararına atıfla soykırımı ispat edebiliyoruz. Adalet belki beklediğimizden daha yavaş tecelli ediyor, soykırımcılar bugün hala elini kolunu sallayarak geziyorlar, büyük bir istilacılığın konforunu sürüyorlar fakat ben inanıyorum ki gerek bu çabalar gerek insanlığın verdiği çabalarla soykırımcılar bugün olmasa yarın adalet önünde hesap verecektir. Hesap verirken de Gazze Mahkemesi Türkiye'miz adına burada ses veren, görüntü veren, destek olan herkes adına bir gurur sayfası olarak yer alacaktır."

Kaynak: AA