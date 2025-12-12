Haberler

Eve yapılan baskında 1'i firari hükümlü 6 kişi, tabanca ve bıçaklarla polise direndi

Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda, hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. ve yanındaki 5 kişi polise direnirken yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

KONYA'da bir eve düzenlenen operasyonda firari hükümlü, tabancayla; yanındaki 5 kişi de bıçakla polise direndi. Adrese takviye ekip istenirken, 6 kişi bir süre sonra gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti. Ardından ekipler, Karatay ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. S.K., eve gelen polislere tabanca doğrultup direnmek istedi. Bu sırada evdeki 1'i kadın 5 kişi de S.K.'nin yakalanmasını engellemek için bıçakla polise direnmeye çalıştı. Bunun üzerine adrese takviye olarak çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra S.K. ve yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, uyuşturucu madde ele geçirildi. Evden de uyuşturucu haplar çıktı. Şüphelilerden 1'i kadın 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Hükümlü S.K. de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
