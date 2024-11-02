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Konuşmak istiyorum diyerek pusu kurduğu eski eşini katletti

Konuşmak istiyorum diyerek pusu kurduğu eski eşini katletti
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Konya'da Murat Ulaşan isimli şahıs, eski eşi Bahriye Kalaycı'yı konuşmak için çağırdığı boş arazide katletti. Eski eşini bıçaklayarak öldüren ve ardından kendini yaralayan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da yaşayan 27 yaşındaki Murat Ulaşan, konuşma bahanesiyle boş araziye götürdüğü eski eşi 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı'yı bıçakla öldürüp kendisini de ağır yaraladı.

EŞİNİ KATLETTİKTEN SONRA KENDİSİNİ DE BIÇAKLADI

Olay, 15.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinde oturan Murat Ulaşan, bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Ulaşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Murat Ulaşan, çıkan tartışma sonrası önce Kalaycı'yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 YAŞINDA ÇOCUKLARI VAR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken durumu ağır olan Murat Ulaşan ise yapılan ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanan çiftin 3 yaşında 1 erkek çocukları olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Konuşmak istiyorum diyerek pusu kurduğu eşini, boş arazide katletti

Konuşmak istiyorum diyerek pusu kurduğu eşini, boş arazide katletti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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