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İtfaiye amiri Konya'da çöken binada zamana karşı yarışı anlattı

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Konya'da çöken binada enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ünü sağ olarak kurtaran itfaiye amiri o anları anlattı. Çok dar bir alanda çalışma yaptıklarını söyleyen itfaiye amiri, "İçeriye doğru girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu ve bu bizim için bir umut ışığı oldu." dedi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan 4 katlı bina gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 5 kişinin enkaz altında kaldığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Kolonların kesildiği yönünde ihmal iddialarının gündeme geldiği olayda, vatandaşları enkaz altından çıkaran itfaiye amiri Fatih Oflaz yaşadıklarını anlattı.

"ENKAZDAN GELEN SES 'UMUT IŞIĞI' OLDU"

Enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden itfaiye amiri Fatih Oflaz, ihbarla beraber enkaz alanına geldiklerini, çöken bina enkazında 5 kişinin olduğunu öğrendiklerini söyledi. Bir keşif yaptıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatan Oflaz, "İçeriye doğru girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu ve bu bizim için bir umut ışığı oldu. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çok şükür 5 kişiden 3'ünü girdiğimiz ilk bölgeden sağ salim çıkarmayı Allah bize nasip etti." dedi.

"ALACAĞI NEFESE VESİLE OLMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Oflaz, enkaz içinde girdikleri alanın çok dar olduğu için ilk başta temas sağlayamadıklarını dile getirdi. Mahsur kalan kişinin, el fenerinin ışığını görmesiyle temas sağladıklarını anlatan Oflaz, "En sonunda canlı halde gördük. Elini tuttuk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptığım Hatay'da da aynı duyguyu yaşadım. Bir kişiye umut ışığı olmak, elini tutmak, bundan sonraki hayatında alacağı nefese vesile olmak bizim için çok büyük bir gurur. Enkaz altında hemen hemen 3'ü de aynı noktadalarmış. Çok dar bir alanda verimli bir kurtarma çalışması yaptık. İlk önce Muhammed'i, ardından Halid'i yaklaşık bir saat sonra da Ahmed'i çıkardık." ifadelerini kullandı.

"TEK DERDİMİZ BİR SES DUYABİLMEK"

Konya İtfaiyesinde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Serkan Balcı da bu durumun duygusal boyuttaki hissiyatının bir karşılığı olmadığını söyledi. Bu mesleğin kendilerini çok farklı bir noktaya taşıdığına değinen Balcı, "Bu manada tek derdimiz bir ses duyabilmek, bir cana dokunabilmek oldu." dedi.

"ENKAZDAN SAĞ ÇIKANLAR ENERJİMİZİ ARTIRDI"

Enkaz altında kalan kişiyle kurdukları ilk diyaloğu da anlatan Balcı, "Çok gurur verici bir durum. O anki sevincimiz şu an kelimelerle anlatılamaz. Zor şartlar altında bir mücadele yapıyoruz. Bunun sonucunda bir ele dokunuyoruz. O ele dokunduğumuzda deyim yerindeyse 5 yaşındaki çocuğun kontrolsüz sevinci yaşadık. Bu olay enerjimizi devamlı yüksek tuttu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Beyşehir Caddesi'nde dün, 4 katlı bina çökmüş, arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İtfaiye amiri Konya'da çöken binada zamana karşı yarışı anlattı
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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