Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, binanın bodrum katındaki taşıyıcı duvarların olması gereken 40 santimetre yerine 30 santimetre kalınlığında yapıldığı, bu durumun binanın çökmesinde etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

RESTORAN ÇALIŞANLARININ DİKKATİ CAN KAYBININ ARTMASINI ENGELLEDİ

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde, 24 Ocak günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, alt katında balık restoranı bulunan ve 7 dükkan ile 14 daireden oluşan Taşoluk Apartmanı çöktü. Restoranda çalışan Ali El Hüseyin (20) ile Abrurrahman Keji (17), çökme öncesinde duvarlardaki seramiklerin dökülmesi ve gelen sesler üzerine üst katlardaki dairelerin kapı zillerini çalarak bina sakinlerini uyardı. Bu sayede çok sayıda kişi binayı terk etti.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

1992 yılında inşa edilen ve 1994'te iskan ruhsatı alınan binanın çökmesi sonucu aynı aileden Muhammed Jethan (24), Halid El Jethan (55) ve Ahmet Muhammed Jethan (23) enkazdan 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Ancak olaydan 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ile eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi.

10 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Olayla ilgili aralarında balık restoranı işletmecisi, dükkan sahipleri ve sorumluların da bulunduğu 10 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ile 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Sanıklar için 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bugün Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan balık işletmecisi Kazım Fünlü SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Volkan D. ve Mehmet P. salonda hazır bulundu.

Sanık Kazım Fünlü, "Dükkanlar arasında kapı açılması yönünde kimseye talimat vermedim. İnşaat sürecinde açık cezaevindeydim, tüm iletişimim telefonladır" dedi. Volkan D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, olayda sorumluluğu bulunmadığını savundu. Mehmet P. de hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

DUVARLAR STANDARTLARIN ALTINDA

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda bodrum kat duvarlarının standartların altında yapıldığının tespit edildiğini belirterek, çökme ihtimalini artıran etkenler arasında bu durumun yer aldığına dikkat çekti. Heyet ayrıca, binanın bulunduğu zeminin yapısı ve su tesisatına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Dava, 24 Mart 2026 tarihine ertelendi.