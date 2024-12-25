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Konya'da Çocuklar İçin Güvenli Okul Yolları: 'Yayabüs' Projesi Başlatıldı

Konya'da Çocuklar İçin Güvenli Okul Yolları: 'Yayabüs' Projesi Başlatıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli bir şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla 'Yayabüs' uygulamasını hayata geçirdi. Proje kapsamında Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nda yaya geçitleri, işaretlemeler ve trafik güvenliğine yönelik önlemler alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen Güvenli Okul Yolları Projesi'nde "Yayabüs" uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmada önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla "Yayabüs" projesini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nu pilot okul olarak belirledik. Daha sonra okul etrafında yaya geçitleri, işaret ve levhalama çalışmaları, araç parkını önleyici tedbirler ile hız sınırını düşürücü çalışmalar yapıldı. Ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde oluşan araç yoğunluğunu azaltacak, trafik güvenliğini artıracak bu projede belirlenen toplanma noktasında bir araya gelen öğrencilerimiz, velileri eşliğinde reflektörlü yelekleriyle bir otobüs mantığında toplu olarak yürüyerek okula güvenle gidiyor."

Altay, özellikle ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde araç yoğunluğunun oluştuğu ilkokullardan gelecek talepler doğrultusunda şehir genelinde "Yayabüs" projesini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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