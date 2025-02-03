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Konya'da Çatlaklar Nedeniyle İki Bina Boşaltıldı

Konya'da Çatlaklar Nedeniyle İki Bina Boşaltıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Derya Sitesi'nde çatlaklar oluşması sonucu iki bina boşaltıldı. Mahalle muhtarı, 20 dairede yaklaşık 70 kişinin yaşadığını belirtti. Binaların zemininde ciddi yarıkların bulunduğu ve oturulamaz hale geldiği ifade edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 5 katlı iki bina çatlakların oluşması nedeniyle boşaltıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'ta bulunan Derya Sitesi D1 ve D2 blokların, binalarda çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekti, boşalttıkları binaları mühürledi.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Levenet Karakaya, boşaltılan iki blokta 20 dairenin bulunduğunu ve yaklaşık 70 kişinin yaşadığını belirtti.

"Eve geldiğimde yarıklar gördüm"

Boşaltılan binanın birinci katındaki dairenin sahibi Halil İbrahim Erdal, 2 yıl önce aldığı evden kiracı çıkınca evi kontrole gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evi 2 yıl önce aldığımda böyle bir şey yoktu. Eve geldiğimde inanılmaz yarıklar gördüm. Yetkililere haber verdim. Tehlike olduğunu arz ettim. İncelediler. Yan bloktakiler de böyle bir sorun yaşamış. O binaya da baktılar. Binaların zemininde çatlaklar olduğunu ve kullanılamayacağını söylediler."

Konya'nın Karatay ilçesinde yıkılma tehlikesi olan iki bina, zemin kattaki iş yerlerinde ara duvarların kaldırıldığı belirlenmiş, gün içinde boşaltılarak mühürlenmişti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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