Konya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
Beyşehir ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Ahmet Hüyük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Eğirler Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için giren Ahmet Hüyük (15) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Konya kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Hüyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüyük'ün cenazesi, Eğirler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel