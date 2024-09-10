Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir masaj salonunda bıçaklanmış halde bulunan 30 yaşındaki Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir masaj salonunda 30 yaşındaki Elif Ceren A'yı bıçaklanmış halde görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elif Ceren A'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.