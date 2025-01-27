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Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı

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Konya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 6 şüpheyi tutukladı.

NE OLMUŞTU?

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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