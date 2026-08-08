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Konya'da otomobilden 450 bin lira ve altın çalan 5 kişi tutuklandı

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Konya'da bir otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Konya, Ankara ve Kırıkkale'de operasyon düzenlenmişti.

Konya'da otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde araç camını kırarak 450 bin lira ve 50 gram altını çalan şüphelileri Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, Y.Ç, U.C.K, Ş.Ş. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Konya'da otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çalınmasına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan M.U'nun 21, Y.Ç'nin 20, U.C.K'nin 21, Ş.Ş'nin 10 ve S.K'nin 5 suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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