Konya'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA'da, alacak nedeniyle husumetli olan 2 ailenin bıçaklı kavgasında, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş (24), aldığı bıçak darbeleriyle öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesinden husumetli olan 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. Karataş'ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi ve Resul Arazi bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.