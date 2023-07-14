Konya'da 80 Kişi Gözaltına Alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 80 kişi gözaltına alındı. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Yeni (32), yakalanmamak için çıktığı ve saklandığı çatıda bulunarak gözaltına aldı.

KONYA Emniyet Müdürlüğü kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 80 kişi gözaltına alındı. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Yeni (32), yakalanmamak için çıktığı ve saklandığı çatıda bulunarak gözaltına aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Silahlı tehdit', 'hırsızlık', 'fuhuş' gibi suçlardan kaydı olan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Yeni, polislerin geldiğini öğrenince çıktığı ve saklandığı çatıda yakalandı. O anlar polis kamerasına da yansıdı. Yeni, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 80 kişi gözaltına alındı. 80 kişiden 49'u cezaevine gönderilirken 31 kişi ise ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.