Konya'da 7,5 kilometrelik yol çalışması tamamlanıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Hayıroğlu Mahallesi üzerinden Abditolu ve Erler Mahallesi'ne bağlanan 7,5 kilometrelik yol çalışmasını tamamlamak üzere.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerini sahaya süren Karatay Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ekipler, merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesi üzerinden Abditolu ve Erler mahallesine bağlanan yolda önemli bir çalışma yapıyor. İsmil, Hayıroğlu ve Ovakavağı'nı yakından ilgilendiren 7,5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması tamamlandığında merkeze uzak söz konusu mahallelerde yaşayan vatandaşlar artık çok daha kolay, güvenilir ve konforlu bir şekilde ilçe merkezine seyahat etme imkanı bulacak.

Başkan Hasan Kılca, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan ile birlikte söz konusu bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek, hedeflerinin vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşması olduğunun altını çizdi. Tüm ekiplerinin Karatay'ın dört bir yanında çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Hasan Kılca, "Yol medeniyettir anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede de Karatay'ın merkezi ve merkeze uzak mahallelerinde yol açma, yenileme, asfaltlama ve parke çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda tüm ekiplerimiz sahada. Bizler de şu anda merkeze uzak mahallelerimizdeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu çerçevede de ekiplerimiz, Hayıroğlu Mahallemizden Abditolu ve Erler Mahallemize bağlanan yol çalışmasını yürütüyor. Burada 7,5 kilometrelik bir yol çalışması yapıyoruz ve söz konusu projemiz tamamlanmak üzere. Bu yolumuz tamamlandığında buradan İsmil, Ovakavağı ve Hayıroğlu mahallelerimiz doğrudan Erler Mahallesi'nden ilçe merkezimize kolaylıkla ulaşmış olacaklar. Yolumuzun ilçemize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA