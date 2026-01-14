Haberler

Konya'da 18 ilçede eğitime ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya il merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Ayrıca, bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi.

KONYA İL MERKEZİNDE 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Konya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki 3 ilçede daha okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valiliğin 'X' hesabından yapılan açıklamada, "İl merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde; Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 (bir) gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

