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Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

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Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi
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Konya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Konya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Taş Bina'da düzenlenen resepsiyonda, Vali İbrahim Akın davetlilerle sohbet etti.

Akın, burada yaptığı konuşmada, her 29 Ekim'de aziz milletin yazdığı yeniden doğuş destanını ve Cumhuriyet ile birlikte o şanlı varoluş mücadelesini de yeniden hatırladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözünün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun müjdesi olduğunu ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Bizler ata yadigarı o mukaddes mirasın, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetinin üzerindeyiz. Çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyet, soğuktan titrerken dahi evladının üzerindeki battaniyeyi ıslanmasın diye cephaneye örten Şerife Bacıların fedakarlığıdır. Cumhuriyet, ölümü pahasına ilk kurşunu atıp vatanı için candan ve yardan geçen Hasan Tahsinlerin, vatan öksüz ve yetim kalmasın diye kendi evlatlarını yetim bırakan nice kahramanların destanıdır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nda aynı inançla geleceğe yürüyor, canla başla çalışıyor, üretiyoruz. Karada, denizde, havada aşılmaz denilen dağları aşıyor, hudutlarımızı çelikten irademizle koruyoruz. Hep daha ileriye, hep daha iyiye hep birlikte. İstiklal yolundan Cumhuriyet'e uzanan bu kutlu yürüyüş sonsuza kadar sürecek. Al bayrağımız gök kubbede sonsuza dek hür olarak dalgalanacak."

Program kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel pasta kesildi.

Kaynak: AA
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