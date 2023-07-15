Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

KONYA - Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 7. yıldönümü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program mehter takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na anma yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "15 Temmuz darbe girişimi medeniyetimizden sudur edip gelen sevgiye, barışa, güzelliklere, paylaşımlara, adalete karşı bir meşrebi taassuptur. Bu taassubun fiil haline gelmesi ve toplumun yüzde 1'inden az olan kesimin gizli, saklı, medeniyetimizle bağdaşmayan, bin bir türlü desise kurularak bütün devletin kurumlarına adeta hakim olması ve bunun meydana getirmiş olduğu bir patlamanın ifadesidir. Toplumun hissiyatına tercüman olmayan, bütün toplumumuzun geleneklerini taşımayan ve insanlarımızın kahir ekseriyetinin vicdanında makes bulmamış bir anlayış cebri, zecri, jakoben olarak, vesayet makamının temsilcileri olarak, gizli saklı olarak, hırsızlıkla bir şekilde belli kurumlara yüzde 100 hakim olsanız bile eğer bütün insanlarımızda bir karşılığı yoksa bunun geleceği yer esfeli safilindir. 15 Temmuz tam da bunun ifadesidir. 15 Temmuz'da medeniyet değerlerimizin korunması için şahadet şerbetini içmiş bütün şehitlerimizin huzurunda manevi tazimle eğiliyoruz. Cenab-ı Hakk bizi onların şefaatine nail etsin. Bütün gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin her bir ferdiyle, asırlar boyu unutulmayacak ve nesiller boyu dilden dile dolaşacak bir destan yazdıklarını ifade ederek, "Yüreği vatan sevgisiyle dolu aziz milletimizin kahraman evlatları 15 Temmuz günü akşam saatlerinde hain FETÖ'nün başlattığı darbe girişimini, güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratmayı başardı. O gün hürriyet ve istiklal aşığı Türk milletinin karşı konulmaz iradesi, en acımasız ve en sinsi saldırılar karşısında bir güneş gibi yeniden parladı. Bu yüzdendir ki 15 Temmuz, uykuda sanılan, ateşi küle döndü sanılan bir milletin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla bir volkan gibi yeri göğü titrettiği muzaffer bir gün oldu. Rabbim, ülkemizi bir daha hiçbir zaman böyle imtihanlarla sınamasın. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi ebediyen daim eylesin. Aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize göstermiş oldukları eşsiz fedakarlık için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Programa protokol mensupları ve Mevlana Meydanı'nı bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı.