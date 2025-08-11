Konya'da 13,85 Kilometre Uzunluğunda Yeni Tramvay Hattı İnşaatı Başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 13,85 kilometre uzunluğundaki Barış Caddesi tramvay hattının inşa sürecine başlandığını bildirdi.

Altay, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Konya modeli belediyecilik" ile şehrin kalkınması ve daha yaşanılabilir bir şehir için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefler arasında gördüklerinin ve raylı sistem çalışmalarında önemli yol katettiklerinin altını çizen Altay, "Barış Caddesi tramvay hattımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hattımız, 2030 Ulaşım Master Planı çerçevesinde planladığımız ve sizlere daha önce takdim ettiğimiz haritadaki hatlardan birisi. Toplam 13,85 kilometre uzunluğundaki hattımız 18 durağıyla ilk etapta 85 bin kişiye hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Alaaddin - Selçuk Üniversitesi tramvay hattının Konya'nın en yoğun hatlarından biri olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışma yürütüyoruz ama Fırat Caddesi hattımızla, Fırat Caddesi'nden başlayacağız Beyhekim Hastanesi, Beyhekim Caddesi, Barış Caddesi, Güzeldere Caddesi, Demirhan Caddesi ve Hadimi Caddesi'nde öncelikle Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ne, sonradan da Konya'nın artık yeni ulaşım merkezi olan YHT Garı'na ulaştıracağımız bir hattın bugün inşallah başlangıcı için start vermiş oluyoruz. Bu hat, Ulaşım Master Planı içerisinde şehrimizdeki önemli merkezlere ulaşımı sağlayacak."

Tramvay hattını, Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilir Şehirler" kredisiyle yaptıklarını anlatan Altay, şöyle devam etti:

"Uluslararası kredi olduğu için süreçleri uzun. Yaklaşık 5 yıldır emek verdiğimiz bir iş. 5 yıl önce imzasını atmıştık. Bugün artık ihale edilebilir duruma geldi ama bir 5-6 aylık ihale süreci burada devam ediyor. Amacımız inşallah bahar ayıyla birlikte buradaki hatta bir an önce başlamak ve Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapacağımız hatları tamamlamak."

Barış Caddesi tramvay hattında bakımını yaptıkları eski tramvayları kullanacaklarını dile getiren Altay, Konya'yı yeni bir borcun altına sokmak istemediklerini vurguladı.

Altay, yapılacak tramvay hattında çok sayıda ağaç bulunduğunu belirterek, "Bu ağaçları kaldırmamız, taşımamız gerekiyor. Özellikle Barış Caddesi'nde yoğun bir ağaç yapımız var ama bu tramvayı yapmak için bu ağaçları kaldırmak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Arkadaşlarımız bununla ilgili hazırlıklarını yaptılar. İnşallah bütün ağaçları tek tek taşıyarak başka bir yerde şehrimize hizmet etmesini sağlamayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadyum - Şehir Hastanesi tramvay hattındaki çalışmaların hızla devam ettiğini, şehrin trafiğini rahatlatmak için 2 yeni köprülü kavşak inşa ettiklerini ve 2 köprülü kavşakta da revizyon yaptıklarını aktaran Altay, "Ayrıca 3 yeni yaya üst geçidi inşaatını da yapmış olacağız. özellikle Otogar kavşağında hem raylı sistemimizi hem bir köprülü kavşağı yapmış olacağız. Böylece Otogar Kavşağı 3 kademeli bir kavşak olacak Bir diğer köprülü kavşağımız Tümosan kavşağında olacak. Şu anda planladığımız köprülü kavşakla trafiği üste alacağız, raylı sistem aşağıdan geçecek." dedi.

Altyapı yatırımlarını, planlanan yaya üst geçitlerini, Mobilyacılar Sitesi köprülü kavşağı ile Demiryolu Caddesi'nde yapacakları düzenlemeleri ve raylı sistemlere ilişkin hat detaylarını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah bu hatlarımız tamamlandığında şehrimiz neredeyse kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi Konya'yı demir ağlarla örüyoruz. Bütün üniversitelere, bütün hastanelere toplu ulaşımla ulaşmış olacağız. Konya tarihinde ilk kez Konya gar, otogar ve havalimanı raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. İfade ettiğimiz gibi şu anda Adliye, Şehir Hastanesi, Yeni Sanayi Sitesi ve Stadyum hattının yapımına devam ediyoruz. Aşağıpınarbaşı, Lojistik merkez ve Meram Gar hattının yapımına devam ediyoruz. Bu da boydan boya geçen ve tüm sanayilerimize ulaşım sağlayan bir hat. Bugün paylaştığım Fırat Caddesi, Beyhekim Caddesi, Barış Caddesi, Güzeldere Caddesi, Demirhan Caddesi ve Hadimi Caddesini bağlayacağımız 13.85 kilometrelik hattımızla birlikte toplam hat uzunluğumuzu 58 kilometre artırmış oluyoruz. Yani 26.7 kilometrelik hattın üzerine 58 kilometre daha hattın inşasına inşallah bugün itibarıyla start vermiş olduk. "