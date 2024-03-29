Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir'de İftar Programı Düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir'de iftar programı düzenledi.

Seyit Harun Veli Meydanı'nda düzenlenen Seydişehir Büyük İftar Sofrasında Buluşuyor, programında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel'e destek vermek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında acı ve zulümlerin olduğunu, dua etmeyi ihmal etmemek gerektiğini belirtti.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda, eğitimci ve yazar Süleyman Beledioğlu, Sınav Motivasyonu ve Stresle Mücadele konularında öğrencilere bilgi verdi.

Program, öğrencilerle soru ve cevabın ardından sona erdi.