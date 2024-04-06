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Konya Büyükşehir Belediyesi Bayram Tedbirleri Alıyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat yapmalarını sağlamak amacıyla bayram süresince pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçlarının, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparkların da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran belediye, bayram süresince hava ve gürültü kirliliğiyle ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek itfaiye, 31 ilçedeki 83 merkezde çalışmalarını sürdürecek. KOSKİ Genel Müdürlüğü de şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Zabıta, vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edilecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 numaralı telefona bildirebilecek."

Kaynak: AA / Güncel

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