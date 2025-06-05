Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarla Bir Araya Geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarla Bir Araya Geldi
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye ve KOSKİ çalışanlarıyla bayramlaşarak, 2029 yılına kadar birlikte önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların belediye hizmetleri açısından yoğun zamanlar olduğunu söyledi.

Büyükşehir ailesi olarak Konya'da önemli hizmetler yürüttüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şehrin düzeninden, intizamından, temizliğinden, kültür varlıklarına sahip çıkmasından, ulaşım projelerine kadar birçok şeyden güzellikle bahsediliyor. İnşallah 2029 yılına kadar hep birlikte Konya ile ilgili güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz Konya'yı Türkiye'nin en güzel şehri yapmak. Bunun için yeterli alt yapımız, bilgi birikimimiz, insan kaynağımız ve çalışma alışkanlığımız var. Bu vesileyle 'Konya Modeli Belediyeciliğin' örnek olmaya devam edeceğini sizler sayesinde ifade ediyorum."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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