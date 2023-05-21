Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, depremzedeleri ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, depremzedeleri ziyaret etti

Güncel Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kentlerde depremzedeleri ziyaret ederek, tarihi Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Hatay'da yaşamın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kentlerde depremzedeleri ziyaret ederek, tarihi Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın bölgede hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek Fırınlarını da incelediği, Hatay'da yaşamın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altay, şunları kaydetti:

"Hataylı kardeşlerimizle aramızda sağlam bir gönül bağ oluştu. Ömür boyu unutulmayacak dostluklar kuruldu. Bu ruh bu bedende durduğu sürece; devletimizin, milletimizin, vatanımızın yanında olacağız Allah'ın izniyle. 60 günde yapılan Defne Devlet Hastanesini görünce devletimize, milletimize bir kez daha dua ettim. Çok samimi duygularla deprem bölgesinde ilk günden itibaren yapılan çalışmalar gözümün önüne geliyor, devletimizin burada yaptıklarını biliyorum. Bu ruh bu bedende durduğu sürece, devletimizin, milletimizin, vatanımızın yanında olacağız Allah'ın izniyle."

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Hatay Altay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title