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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a coşkulu karşılama

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AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Uğur İbrahim Altay, Ankara'dan dönüşünde meşalelerle karşılandı. Altay, partililerle bir araya gelerek Konya halkının desteğiyle önemli hizmetlerde bulunacağını ifade etti.

Ak Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Uğur İbrahim Altay, Ankara'dan dönüşünde meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Uğur İbrahim Altay kente döndü.

AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Altay, burada partililerle bir araya geldi.

Konya halkının desteğiyle 6 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, öncesinde de Selçuklu Belediye Başkanlığı'nı şeref ve onurla yürüttüğünü ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"İnsan hayatında önemli dönüm noktaları vardır. 22 Ocak 2009'da başladığım bu yolculukta bugün de hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisini yaşıyorum. İnşallah bu 15 yıllık birikimle bu kadim şehre yine çok önemli hizmetlerde bulunacağız. Bizim en önemli görevimiz burada yaşayan insanların başını dik tutmak ve bu kadim şehre hizmet etmek. İnşallah bu dönemde de Konyalıların desteğiyle yine Konyamıza önemli hizmetlerde bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Program, protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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