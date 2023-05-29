Konya Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 2 Tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 7 şahıs gözaltına alınırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili Antalya Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yapılan incelemede 1,47 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri, bir diğer olayda ise Antalya istikametinden Beyşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobili yeni çevre yolu üzerinde durdurdu. Araçta ve ikametlerde yapılan aramada, 2 hassas terazi, 802 gram eroin maddesi, 6,25 gram metamfetamin maddesi, 2 uyuşturucu sentetik hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vuslat Parkı Jandarma Burnu Mevkiinde ise polis ekiplerin bir şahsıdan şüphelenmesi üzerinde yapılan aramada, 94 adet extacy hap ile 2 uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA