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Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

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Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
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Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Şaban Koçak, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, askeri erkan, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Konya

Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene Konya Valisi İbrahim Akın, il protokolü, gaziler ve aileleri, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.

Aksaray

Vali Murat Duru ve beraberindeki protokol üyeleri ile gaziler, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Vali Duru, Garnizon Komutanı Albay Ümit Şahin, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Duru, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatanın bütünlüğü, istiklali ve istikbali için canları pahasına mücadele eden, vatana adanmışlığın günü olduğunu söyledi.

Program, Atatürk'ün sesine benzeyen bir vatandaşın 10. Yıl Nutku'nu okuması ve öğrencilerin şiirleriyle sona erdi.

Kaynak: AA
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