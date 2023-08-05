Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı. Kaza sonrası araç yan yattı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve araç düzeltildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı, kazada baba ve oğlu yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 EV 381 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve oğlu F.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan şekilde duran araç ise vatandaşların el birliğiyle düzeltildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.