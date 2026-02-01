Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden 226 işçi için başsağlığı diledi. Bakanlık, ailelere ve Kongo halkına taziye mesajı gönderdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan madeninde dün meydana gelen kazada 226 maden işçisi hayatını kaybetmişti.