Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Grubun Saldırılarında 89 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun son bir haftadaki saldırılarında 89 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Kongo Demokratik Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaletinin Lubero bölgesindeki yerleşimlerde, 13-19 Kasım'da ADF adlı isyancı grup tarafından düzenlenen saldırılarda en az 89 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Bapere ve Baswagha kasabalarında gerçekleşen saldırılarda öldürülen siviller arasında en az 20 kadın bulunduğu, Byambwe'de sağlık merkezine düzenlenen saldırıda, aralarında doğumhane servisinde tedavi gören kadınların da bulunduğu en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 4 hastane bölümünün ateşe verildiği belirtildi.

MONUSCO, sivillerin özellikle sağlık merkezlerinde hedef alınmasının savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunarak, yetkililere "derhal sivillere yönelik saldırıların soruşturulması ve önlemler alınması" çağrısında bulundu.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.