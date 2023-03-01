Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi Güncel Haberler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Afrika ülkesine 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) protesto edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Afrika ülkesine 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) protesto edildi. Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin başkenti Kinşasa'da bulunan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan Kongolular, Macron'nun ziyaretine karşı gösteri düzenledi. Rus bayrakları taşıyan göstericiler, Fransa'yı ülkelerindeki isyancı gruplara destek vermek ve Ruanda'yla beraber hareket etmekle suçladı. Göstericiler, "Kongolular Fransa'nın politikasına hayır diyor", "KDC Macron'u istemiyor" sloganları attı. Macron'un bugün başlayacak Afrika turu kapsamında, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Fransa Kongo Güncel Haberler

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