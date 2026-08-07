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KDC'de Ebola vakaları 4.053'e yükseldi, 1.850 ölüm

KDC'de Ebola vakaları 4.053'e yükseldi, 1.850 ölüm
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 4.053'e ulaştı, 1.850 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri 694 hastanın izolasyonda veya tedavide olduğunu, 793 hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar, ülkenin doğusundaki salgının 'her zamankinden daha kritik' olduğunu ve yavaşlama belirtisi göstermeden benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyurdu.

KİNŞASA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısının 4.053'e ulaştığı, bu vakalardan 1.850'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, 694 hastanın izolasyonda tutulduğunu veya hastanede tedavi gördüğünü, 793 hastanın ise taburcu edildiğini belirtti.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ebola salgınının "her zamankinden daha kritik" bir durumda olduğunu ve "yavaşlama belirtisi göstermeden" endişe verici ve benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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