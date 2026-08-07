KDC'de Ebola vakaları 4.053'e yükseldi, 1.850 ölüm

KİNŞASA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısının 4.053'e ulaştığı, bu vakalardan 1.850'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, 694 hastanın izolasyonda tutulduğunu veya hastanede tedavi gördüğünü, 793 hastanın ise taburcu edildiğini belirtti.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ebola salgınının "her zamankinden daha kritik" bir durumda olduğunu ve "yavaşlama belirtisi göstermeden" endişe verici ve benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua