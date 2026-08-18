KDC'de Ebola: 5.000 vaka, 2.320 ölüm, küresel en ölümcül salgın uyarısı

KİNŞASA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 5.000'i aşarken, 2.320'den fazla kişi hayatını kaybetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), salgının gidişatı acilen tersine çevrilmezse bunun küresel olarak en ölümcül Ebola salgını olabileceği konusunda uyardı.

Afrika CDC pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgının ilan edilmesinin üzerinden üç ay geçerken, salgının "en karamsar beklentileri bile aştığını" bildirdi.

Kurumun verilerine göre pazartesi itibarıyla ülkede Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele ve Tshopo olmak üzere altı eyalet genelinde 5.000'den fazla teyitli vaka ve 2.320'den fazla ölüm kaydedildi.

Afrika CDC, vaka ölüm oranının yüzde 50'ye yaklaşmasıyla salgının ülke tarihindeki en ölümcül ve en hızlı yayılan Ebola salgını haline geldiğini belirtti.

Açıklamada, "Salgın şu anda yaklaşık her 30 dakikada bir can alıyor. Eğer gidişat acilen tersine çevrilmezse küresel çapta kaydedilen en ölümcül Ebola salgını olma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Afrika CDC ayrıca, 28 Temmuz'da Bundibugyo Ebola salgınının sona erdiğini ilan eden komşu Uganda'ya işaret ederek, Uganda'nın deneyiminin, kanıtlanmış halk sağlığı önlemlerinin hızlı ve kapsamlı şekilde, toplulukların müdahalenin merkezinde yer aldığı bir yaklaşımla uygulanması halinde virüsün kontrol altına alınabileceğini gösterdiğini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

Kaynak: Xinhua