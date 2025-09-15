Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Aşılamaları Başladı
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulape sağlık bölgesinde Ebola aşısı çalışmalarının başladığını duyurdu. Salgın 13 Eylül 2025'te ilan edilmişti.
BULAPE, 15 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezindeki Bulape sağlık bölgesinde Ebola aşısı yapan bir sağlık çalışanı, 13 Eylül 2025.
Dünya Sağlık Örgütü pazar günü yaptığı açıklamada, bu ayın başlarında salgın ilan edilen Bulape sağlık bölgesinde Ebola virüsüne karşı aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. (Fotoğraf: Joel Lumbala/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
