Kongo'da M23 Saldırıları: 319 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletindeki 4 köyde, silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketi'nin (M23) geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 319 sivilin öldüğünü bildirdi.

BM'den yapılan açıklamada, hazirandan bu yana silahlı isyancı grup tarafından düzenlenen saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıların, M23'ün 2022'de yeniden ortaya çıkmasından bu yana yaşanan en kanlı olaylar olduğuna dikkat çekilerek, öldürülen 319 sivil arasında en az 48 kadın ve 19 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da varılan ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Türk, sivilleri hedef alan tüm saldırıların sona erdirilmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunarak, "Doha'da kısa süre önce imzalanan ateşkese rağmen, M23 ve diğer silahlı grupların KDC'nin doğusunda sivillere yönelik saldırılarından dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.