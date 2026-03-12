Albüm: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Doğusunda İha Saldırısı: 3 Ölü

GOMA, 12 Mart (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde çarşamba günü sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. 23 Mart Hareketi isyancıları, saldırıyı Kongo hükümetinin askeri güçlerinin düzenlediğini savundu.

İsyancıların verdiği ilk bilgilere göre, saldırıda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için çalışan bir Fransız vatandaşı da dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua