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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 676'ya Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 676'ya Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında teyitli vaka sayısı 676'ya, can kaybı ise 136'ya ulaştı. Yetkililer, hastalığın coğrafi olarak hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

KİNŞASA, 12 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 676'ya yükseldi. Sağlık yetkilileri, salgında şu ana kadar 136 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, hastalığın coğrafi olarak hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkililerinin perşembe günü açıkladığı son verilere göre, çarşamba günü Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 41 yeni teyitli vaka kayda geçti. Bu kişilerin 9'unun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgından şu ana kadar ülkenin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki 29 bölgenin etkilendiği bildirildi.

Teyit edilmiş vaka sayılarının haftalık yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkat çekilen son değerlendirmede, bu durumun hastalıktaki toplumsal bulaşmanın devam ettiği anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, halk sağlığı önlemlerinin hızla uygulanmaması halinde salgının coğrafi olarak hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık yetkilileri, salgından etkilenen üç eyalette 5.768 kişinin temas takibinin yapıldığını ve takip oranının yüzde 71,8 seviyesinde kaldığını açıkladı. Temaslı takibindeki yetersizliğin temel zorluklardan biri olarak değerlendirildiği açıklamada, mevcut oranın hedeflenen yüzde 95'in altında kaldığı ve bu durumun bulaş zincirini kırma çabalarını sekteye uğratabileceği vurgulandı.

Sağlık yetkilileri ayrıca, Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da iki kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısının 32'ye yükseldiğini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında tespit edilmişti. 15 Mayıs'ta ilan edilen son salgın, o tarihten bu yana ülkede görülen 17. Ebola salgını oldu. Kongo'nun salgından etkilenen Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor ve bu eyaletler ülke içi kitlesel yerinden edilme ve komşu ülkelere yönelik sınır ötesi göç gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua
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