Konacık Bayramı Geleneksel Şekilde Kutlandı

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde, Bulgaristan'dan göç eden ailelerin düzenlediği geleneksel Konacık Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 55 kurban kesildi, büyük bir pilav ve et ikramı yapıldı, toplu şükür duası gerçekleştirildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde, Bulgaristan'dan göç eden ailelerin yaşattığı geleneksel Konacık Bayramı kutlandı.

Bulgaristan'ın Koşukavak ilçesine bağlı Konacık köyünden göç ederek Musulça köyüne yerleşenlerin geleneklerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenledikleri Konacık Bayramı, bu yıl da köy meydanında gerçekleştirildi.

Buğday hasadı öncesi şükür ritüeli olarak düzenlenen etkinlikte 55 kurban kesildi, yarım tona yakın pilav ve et ikram edildi.

Etkinlikte toplu şükür duası yapıldı.

Konacık Bayramı etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Cem Evi Vakfı Başkanı Sadık Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Köy muhtarı Deniz Bosdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl Hıdırellez'den 45 gün sonra bayramı kutladıklarını ifade eden Bosdan, "Göç ettiğimiz köyün adını taşıyan bu bayramla, don, afet, yangın, dolu olmadan geçen bir hasat dönemine şükrediyoruz. Kurbanlar kesilir, dualar edilir, köy halkı bir araya gelir." dedi.

Köy sakinlerinden Hüsamettin Yavuz da etkinliğin Bektaşi şükür geleneğine dayandığını belirterek,"Konacık köyünden göç edenlerin çocukları olarak bu geleneği sürdürüyoruz. Komşu köylerden ve farklı şehirlerden katılımlar oluyor. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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