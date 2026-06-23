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Komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi, olay araç kamerasına yansıdı

Komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi, olay araç kamerasına yansıdı
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Konya'da bir kişi, gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinleyen komşusuna sinirlenerek otomobilinin camlarını ve aynasını tuğlayla kırdı. Araç sahibi 100 bin liralık hasar faturasıyla karşılaştı.

KONYA'da evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilinin camının ve aynasının kırıldığını gören Halil İbrahim Turan, araç kamerasını kontrol etti. Görüntülerde aynı sokakta oturan komşu M.A.E.'nin tuğlayla otomobilinin camlarını kırdığını görünce polise şikayette bulundu.

Olay, geçen çarşamba günü Meram ilçesi Havzan Mahallesi Büyükada Sokak'ta meydana geldi. Evinin bulunduğu sokağa 34 NR9740 plakalı otomobilini park eden Halil İbrahim Turan, sabah otomobiline bineceği sırada camının tuğlayla kırıldığı, aynasının parçalandığını gördü. Araç kamerasını kontrol eden Turan, görüntülerde aynı sokakta oturan komşusu M.A.E.'nin saat 02.00 sıralarında otomobiline zarar verdiğini gördü. Turan polise şikayette bulundu. Halil İbrahim Turan, otomobilini tamire götürdüğünde 100 bin liralık hasar faturası çıktı.

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Polis tarafından gözaltına alınan komşu M.A.E. ifadesinde, "Ben işten gece geç geliyorum. Otomobili kullanan kişiyi tanımıyorum. Her gece geldiğimde yüksek sesle müzik dinleyip, alkol alıp çevreye rahatsızlık veriyorlar. Olay günü eve geldiğim sırada mahalleden bir arkadaşla karşılaştık, sohbet ediyorduk. Otomobilin içinde aynı kişiyi gördüm. Otomobilin camını açarak, 'Sessiz olun, bağırmayın. Girin evinize' diye bağırdı. Kendisiyle tartıştık, küfürleştik. Tartıştığım kişi evine gidince ben de gittim. Evde bir süre durduktan sonra aşağıya indim ve yerde bulduğum tuğla parçasını aracın ön camı ile sağ ön aynaya vurarak hasar verdim. Polisleri ben arayarak çağırdım. Otomobilin sahibi polislere şikayetçi olmadığını söyledi, polisler ayrıldı. Ben yaptığımdan dolayı pişmanım, bir anlık sinirle yaptım" dedi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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