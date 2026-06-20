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Bassem Youssef "The Belly of the Beast" turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı

Bassem Youssef 'The Belly of the Beast' turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı
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Komedyen ve sunucu Bassem Youssef, 'The Belly of the Beast' turnesi kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Gösteride ifade özgürlüğü ve Gazze'deki soykırıma dair espriler yapan Youssef, izleyicilerle etkileşimli bir performans sergiledi.

Komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, "The Belly of the Beast" turnesi kapsamında İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi.

Tuz Biber organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alan Youssef, izleyicileri "İyi akşamlar İstanbul" diye selamlayarak, İstanbul'u sevdiğini, daha önce de bu şehre geldiğini söyledi.

Youssef, seyircilerle sık sık etkileşime girdiği gösteride farklı milletlerden izleyicilerle sohbet etti. Salondaki bazı seyircilere nereden geldiklerini ve ne iş yaptıklarını soran komedyen, verdiği doğaçlama yanıtlarla izleyicileri güldürdü.

Gösterisinde Almanya'daki sahne deneyimlerinden de bahseden Youssef, komedyenlerin ifade özgürlüğü sınırlarına ilişkin espriler yaptı.

Youssef, ayrıca uzun yıllar İsrail'in Filistin'de uyguladığı işgale ve son dönemdeki Gazze'de gerçekleştirdikleri soykırıma karşı söylemlerinde zaman zaman tartışmalarla karşılaştığını da anlattı.

Yaklaşık 1,5 saatlik gösteri İngilizce olarak gerçekleştirildi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik eleştirileriyle dikkati çekti

Orta Doğu'nun ilk siyasi hiciv programı olarak bilinen "Al Bernameg"in sunucusu olan Youssef, YouTube'da başlayan ve daha sonra televizyona taşınan programıyla bölgede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak, haftalık yaklaşık 30 milyon izleyiciye erişti.

Başarısı nedeniyle 2013'te Time dergisinin en etkili isimler listesinde "Pioneer" kategorisinde yer alan Youssef, aynı yıl Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

Daha sonra uluslararası yapımlarda da yer alan Youssef, Netflix, Hulu, Paramount+ ve Amazon Prime Video gibi platformlardaki projelerde rol aldı. 2024'te ise "The Middle Beast" adlı tek kişilik stand-up turnesiyle dünya genelinde 100 binden fazla bilet satışı gerçekleştirdi.

Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik eleştirileriyle dikkati çeken Youssef, İstanbul'a ilişkin kedilerle çektiği eğlenceli bir videoyu daha önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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