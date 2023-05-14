Kolunda serum ve oksijen tüpü ile oy kullanmaya geldi, ilk sözleri bakın ne oldu

Bursa'da Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kalp ve böbrek hastası 74 yaşındaki İsmail Aktan kolunda serum ve oksijen tüpüyle oyunu kullandı. Oyunu kullanan Aktan'ın ilk sözleri "Benim oyumla, bizim oylarımızla gerçeği bulacağız" oldu.

Bursa'da belediye ekipleri, yatağa bağımlı, engelli ya da yaşlı seçmenleri oy kullanacakları okullara taşımak için seferber oldu. Ekipler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kalp ve böbrek hastası 74 yaşındaki İsmail Aktan için de harekete geçti.

"OYLARIMIZLA GERÇEĞİ BULACAĞIZ"

Kolunda serum, ağzında oksijen tüpü ile hastaneden alınıp, ambulansla 14 Eylül İlkokulu'na götürülen Aktan, oyunu kullandı. Daha sonra yine ambulansla hastaneye götürülen Aktan, "Adalet tecelli etsin. Benim oyumla, bizim oylarımızla gerçeği bulacağız. Böbrek ve kalp yetmezliğim var, yoğun bakımda tedavi görüyorum. Bu işin mazereti yok" dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Orhangazi ilçesinde de belediye ekipleri, yatalak ya da hasta seçmenleri ambulansla oy kullanacakları okullara getirdi. Ekiplerin yardımı ile sandıklarda oy kullanan seçmenler, görevlilere teşekkür etti.

İşte o anlardan kareler;