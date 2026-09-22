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Kolombiya, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahilliğini geri çekti, 21 ülke kaldı

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildirimini geri çektiğini duyurdu. Geri çekilmenin ardından davaya müdahil ülke sayısı 21 olarak kaydedildi; Türkiye de bildirimini 7 Ağustos 2024'te sunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya yönelik müdahillik bildirimini geri çektiğini duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kolombiya, davaya müdahil olmak için sunduğu bildirimi geri çekme kararı aldığını 18 Eylül Cuma günü Divan'a bildirdi.

UAD Statüsü'nün 63. maddesi, bir davada yorumlanan uluslararası sözleşmeye taraf olan devletlere davaya müdahil olma hakkı tanıyor.

Bu durumda Divan'ın ilgili sözleşme hükümlerine ilişkin kararındaki yorumu, müdahil olan devletler için de bağlayıcı hale geliyor.

Kolombiya, müdahillik bildirimini 5 Nisan 2024'te, UAD Statüsü'nün 63. maddesinin kendisine tanıdığı müdahillik hakkı çerçevesinde sunmuştu.

Davaya 21 ülke müdahil oldu

Kolombiya'nın geri çekilmesinin ardından davaya müdahil olan ülke sayısı 21 olarak kaydedildi.

Söz konusu ülkeler arasında Türkiye, İspanya, Belçika, İrlanda, Brezilya, Meksika ve Filistin'in yanı sıra en son başvuruları yapan Hollanda, ABD ve Macaristan da yer alıyor.

Türkiye, davaya müdahillik bildirimini 7 Ağustos 2024'te sunmuştu. Hollanda ve İzlanda 11 Mart 2026'da, ABD, Macaristan, Namibya ve Fiji ise 12 Mart 2026'da müdahillik bildiriminde bulunmuştu.

Filistin ve Belize, müdahillik başvurularını UAD Statüsü'nün hem 62. hem de 63. maddeleri kapsamında yapmıştı. Diğer ülkeler ise 63. madde çerçevesinde bildirimde bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Kaynak: AA
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