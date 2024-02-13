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Kolombiya'da hapishanelerde acil durum ilan edildi

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Kolombiya'da çetelerle mücadele için hükümet, ülkedeki tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı, kararın hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti. Karara göre hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, çetelerle mücadele kapsamında, ülke geneli tüm hapishanelerde "acil durum" ilan ettiğini duyurdu. Gelişme üzerine açıklamada bulunan Adalet Bakanı Nestor Osuna, cezaevlerinde "sürpriz baskın ve aramaların" gerçekleşebileceğini ve suç işlediği tespit edilenlerin ise başka hapishanelere nakledileceğini söyledi.

"AMACIMIZ HAPİSHANELERDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK"

Bakan Osuna, basın toplantısında kararın son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik işlenen şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti. Özellikle aşırı kalabalık cezaevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonlar yapabileceğini dile getiren Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

INPEC'in üst düzey yetkililerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua kasabasında, silahlı iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Saldırının hapishanelerle bağlantılı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda, "La Inmaculada" isimli çete lideri ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva ele geçirilmişti. Operasyonun ardından çete mensupları bir trafik görevlisini öldürmüş, 8 aracı ateşe vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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