Kolombiya'da ordunun operasyonunda silahlı isyancı örgüt ELN'den 7 kişi öldürüldü

Kolombiya ordusu, Venezuela sınırına yakın Catatumbo'da düzenlediği operasyonda Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyesi 7 kişiyi etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, operasyonun Venezuela hükümetiyle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinden (FFMM) yapılan açıklamada, Catatumbo bölgesindeki Tibu kasabası kırsalında faaliyet gösteren ELN'nin Merkezi Komuta Grubu'nun (COCE) hedef alındığı bildirildi.

Operasyonda 7 ELN üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, yasa dışı silahlı gruplara yönelik operasyonların süreceği aktarıldı.

Yerel basına göre operasyonla ELN'nin üst yönetim yapısına önemli darbe vurulurken, örgütün Venezuela sınırındaki iki kampı da imha edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımında, ELN'ye yönelik bombardıman emrinin Venezuela'daki Bolivar hükümetiyle mutabık kalınan irade doğrultusunda verildiğini ifade etti.

ELN'nin Catatumbo'da masum insanların ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı ekonomileri kısmen veya tamamen kontrol etme kararını sürdüren ve bu yapıların tasfiyesine yönelik anlaşmaları reddeden örgütler, hiçbir barış anlaşması kapsamında değildir. Hükümetin kısmi anlaşmalara uymadığı iddiası doğru değildir. ELN, Catatumbo'da yüzlerce silahsız köylünün sistematik şekilde öldürülmesini tetikleyerek ulusun barış iradesine olan güvenini yerle bir etmiştir."

ELN, bir süredir eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden oluşan 33. yapı ile Catatumbo Nehri çevresindeki kaçakçılık ve geçiş rotalarının kontrolü için çatışıyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin yerinden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Arslan:

Milletimizin komşusunun bu kadar zor günlerle boğuşması duygulandırıyor beni Kolombiya halkı güzel insanlar İslam ahlakı gereği devletler birbirlerine yardımcı olmalı ama maalesef bugünün dünyasında herkes kendi çıkarını düşünüyor işte

Haber YorumlarıBilge Yüksel:

Vay be! Operasyon başarılı olmuş ama bu bölgedeki insanlardan ne olacak acaba! Venezuela ile işbirliği iyi de ekonomik olarak bu operasyonun maliyeti ne kadar tutuyor heralde? Halkın can güvenliği önemli ama kaynakların verimli kullanımı da önemli değil mi!

Haber YorumlarıAziz Balcı:

Haa tabii tabii, başarı işte böyle olur! Kadınları ordudan çıkarsak belki daha etkili operasyonlar yapabilirdik. Neyse, en azından erkekler işini yapıyor. Yüksek kalitenin erkeğin tabiatında olduğunun bir kanıtı daha. İyi etmişler bu teröristleri temizlemişler.

