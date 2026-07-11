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Kolombiya'da silahlı isyancı grup ELN'nin havalimanına saldırısında 3 kişi yaralandı

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Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Tibu kentinde bulunan havalimanına, silahlı isyancı örgüt ELN tarafından patlayıcı yüklü dronlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, havalimanı altyapısında ciddi hasar oluştu. Ordu bölgeye tank sevk ederken, seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella tüm suç örgütlerine teslim olmaları için 1 ay süre tanıdı.

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki bir havalimanına, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlediği dron saldırısında 3 kişi yaralandı.

Kolombiya basınına göre, ELN mensupları Tibu kentindeki havalimanını patlayıcı yüklü dronlarla hedef aldı.

Dron saldırısında 3 kişi yaralandı, havalimanı altyapısında ciddi hasar meydana geldi.

Kolombiya Ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgeye tankların sevk edildiği belirtilerek, "Havalimanında görevli 3 işçi, patlamanın neden olduğu basınç dalgası sonucu yaralandı." ifadesine yer verildi.

Askeri kaynaklar, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bilinen Catatumbo bölgesinde yoğun faaliyet gösteren ELN mensuplarını saldırıdan sorumlu tuttu.

Kolombiya'daki silahlı gruplar, son dönemde güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef almak için patlayıcı yüklü dronları giderek daha sık bir yöntem olarak kullanıyor.

Venezuela sınır hattında, ELN üyeleri ile lağvedilen FARC'ın eski muhalifleri, yasa dışı uyuşturucu üretimi için ekim alanlarının kontrolünü ele geçirmek için uzun süredir bir çatışma yürütüyor.

Bölgede 2025 yılının başlarında yaşanan şiddetli çatışmalar, 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve ateş hattında kalmaktan korkan on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Yasa dışı silahlı gruplar, bölgede finansman sağlamak amacıyla sık sık kaçırma ve haraç alma eylemlerine de başvuruyor.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella, silahlı gruplara 1 ay süre tanımıştı

Öte yandan, 21 Haziran'daki seçimi kazanan Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkedeki tüm suç örgütlerine teslim olmaları için bir ay süre tanıdığını açıklamıştı.

Espriella, görevi resmen devralacağı 7 Ağustos'tan itibaren uyuşturucu kartellerine ve yasa dışı gruplara karşı kitlesel bombardımanlar başlatma vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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