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Kolombiya'da 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı, Tolima'da hasar oluştu

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Kolombiya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Tolima'da bazı yapılar hasar görürken Quindio'daki bir kilise de zarar gördü, başkent Bogota'da tedbir amaçlı tahliyeler yapıldı.

Kolombiya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, bazı yapılarda hasar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tolima yönetim bölgesine bağlı Rioblanco ilçesinin 24 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 5,4 olduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre Tolima'ya bağlı Chaparral kentinde bir evin duvarının çökmesi sonucu 1 kadın yaralandı.

Kente bağlı Rio Negro kırsalında da bir evin yıkıldığı, bazı konutlarda hasar oluştuğu belirtildi.

Quindio yönetim bölgesindeki Quimbaya ilçesinde ise bir kilise depremde zarar gördü, binadan kopan parçalar caddeye düşerken olayda yaralanan olmadı.

Depremin ardından Tolima'da bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesintiler yaşanırken, başkent Bogota'daki bazı konut komplekslerinde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 358 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 49 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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