Kolombiya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kolombiya'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kolombiya Senatosu Başkanı Honorio Henriquez, Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Adela Maestre, yabancı misyon temsilcileri, Kolombiyalı üst düzey yetkililer, burada yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Kolombiya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Büyükelçi Yüksel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Yüksel, Türkiye ile Kolombiya arasındaki çok boyutlu işbirliğinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türkiye Bursları üzerinden yürütülen insani ve kültürel projelere dikkati çekti.

Kolombiya'da yapılan projeleri hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kolombiyalı ortaklarımızla karşılıklı faydayı artırmak adına diplomasi, ticaret, kültür ve parlamenter ilişkiler gibi birçok alanda yakın işbirliği yürütüyoruz. Kültür elçileri ağımız her geçen yıl genişliyor. Maarif Vakfımızın Kolombiya ofisi bu süreçte vazgeçilmez bir ortağımızdır. Aynı şekilde TİKA da Kolombiya'nın dört bir yanında projelerini hayata geçirmektedir. Şu anda özellikle Kolombiya'da meydana gelen depremin etkilerini hafifletmeye yönelik destek çalışmalarına odaklanmış durumdayız."

"Meslek hayatımda ilk kez Latin Amerika'dayım"

Latin Amerika'yı Kolombiya'dan tanımaya başlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Yüksel, "Meslek hayatımda ilk kez Latin Amerika'dayım ve bu güzel kıtayı, güzel Kolombiya'dan anlamaya başlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada geçirdiğim kısa sürede muhteşem şehirler, etkileyici bir doğal zenginlik ve her şeyden önemlisi Kolombiya toplumunun her kesiminden inanılmaz derecede samimi insanlarla tanıştım." ifadelerini kullandı.

Yüksel, Türkiye ile Kolombiya arasındaki stratejik ortaklığın altını çizerek, "Türk Hava Yolları (THY) iki ülke arasındaki köprü işlevi görüyor. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin üç stratejik ortağından biri olan Kolombiya, ülkemiz için son derece önemli bir konumdadır. Türk Hava Yollarının İstanbul ile Bogota arasında her gün gerçekleştirdiği doğrudan uçuşlar sayesinde kıtaları birbirine bağlamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Maestre de Türkiye ile Kolombiya arasındaki stratejik ilişkilere işaret etti.

Maestre, Türkiye'nin Kolombiya'ya yaptığı katkılara vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Türkiye ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2022 yılında 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilerek siyasi, ticari ve kültürel alanlarda güçlü bir ivme kazandı. İki ülke, THY'nin İstanbul-Bogota doğrudan uçuşları, TİKA'nın bölgesel kalkınma projeleri ve Türkiye Bursları gibi köprülerle Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en dinamik işbirliklerinden birini yürütmektedir."

Maestre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türk halkının tarihini, kültürel mirasını ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel kalkınmaya katkılarını anmak için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet vizyonu, ulusal egemenliğe bağlılığı ve liderliğinin Türk halkı için temel bir referans olmayı sürdürdüğünü anlatan Maestre, "65 yılı aşkın süredir ülkelerimiz dostluk, karşılıklı saygı ve siyasi, ekonomik, eğitimsel ve kültürel bağları güçlendirme kararlılığına dayanan kardeşçe bir ilişki inşa etmiştir. Bu ilişki, 2022 yılında her iki hükümetin de bunu 'stratejik ortaklık' seviyesine çıkarma kararıyla yeni bir boyuta ulaşmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA