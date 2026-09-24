Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Restrepo, BM'de güvenlik ve deprem mesajı verdi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo, ülkenin uzun süredir güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin göreve geldiği günden itibaren güvenlik güçlerine, bölgesel kontrolün sağlanması, devlet otoritesinin tesis edilmesi ve terörizmle mücadele edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Restrepo, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın mesajını okuyarak dünya liderlerine hitap etti.

Mektuptan alıntı yaparak konuşan Restrepo, Kolombiya'da yeni hükümetin göreve başlamasından 3 gün sonra ülkenin 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlattı.

Restrepo, afette yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını ve 452 binden fazla kişinin etkilendiğini, 36 bin evin yıkıldığını belirterek, hastaneler, okullar, yollar ve köprülerin ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Restrepo, depremin ardından yalnızca fiziksel altyapıyı değil, ülkede zayıflayan "güven duygusunu" da yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kolombiyalılar güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya

Kolombiyalıların uzun süredir toplumun normal kabul etmemesi gereken güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Restrepo, çiftçilerin topraklarında çalışmak için silahlı gruplardan izin almak zorunda kalmasının, esnafın kazancının bir bölümünü haraç olarak vermesinin ve ailelerin çocuklarının güvenliğinden endişe duymasının "normal" olmadığını vurguladı.

Restrepo, "Dolayısıyla, hükümetimin kurulduğu ilk andan itibaren güvenlik güçlerine tek bir net talimat verdim: Bölgesel kontrolü yeniden ele geçirmek, devletin otoritesini tam olarak yeniden tesis etmek ve terörizmden yararlanan yapılarla mücadele etmek." dedi.

Kolombiya'da üretilen yasa dışı uyuşturucuların ülke içinde kalmadığına dikkati çeken Restrepo, uyuşturucu kaçakçılığının ulusötesi bir suç faaliyeti olduğunu ifade etti.

Restrepo, hükümetinin uyuşturucuyla mücadele için gerekli adımları atacağını ancak ulusötesi nitelikteki bu tehditle mücadelede uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası yatırımcılara, Kolombiya'ya yatırım yapma çağrısında bulunan Restrepo, " Güvenlik, her ne kadar vazgeçilmez olsa da tek başına yeterli değildir. Fırsatlar sunmayan bir bölge, savunmasız kalmaya devam eder." diye konuştu.

İnsan hakları tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmalı

Restrepo, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve ortak sorunların çözümünde işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, bu amaçların geçerliliğini koruduğunu ancak kurumun bunları ne ölçüde etkili şekilde yerine getirdiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

İnsan haklarına da değinen Restrepo, Kolombiya'nın insan haklarını savunmayı sürdüreceğini ancak bunların korunmasının "siyasi hesaplara" bağlı hale gelmesinin sistemin güvenilirliğini zedelediğini savundu.

Restrepo, "İnsan haklarının, bazılarına karşı kaldırılan, bazılarına karşı indirilen bir bayrak olarak kullanılmasını kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan haklarının "dostları ödüllendirmek, düşmanları cezalandırmak" için kullanılan bir araç haline gelmemesi gerektiğini belirten Restrepo, sistemin saygınlığını koruması için tüm ülkelere karşı tutarlı ve eşit şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Restrepo, bu bağlamda Venezuela'da "hızlı, güvenli ve kapsamlı demokratik geçiş" gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"Çok taraflılık ulusları ortadan kaldırmak değil, işbirliğini kolaylaştırmaktır"

Ulusların egemenliği, kimlikleri, gelenekleri ve değerlerinin yerini ulusüstü yapılar tarafından belirlenen sisteme bırakmasını öngören anlayışı kabul etmediklerini belirten Restrepo, "Çok taraflılık, ulusları ortadan kaldırmak değil, aralarındaki işbirliğini kolaylaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Restrepo, BM üyesi ülkelerin üzerinde uzlaştığı evrensel bir terörizm tanımının hala bulunmadığına dikkati çekerek, "Terörizm, faili kim olursa olsun, nerede gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin veya hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın kınanmalıdır." dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, ulusötesi organize suçlar ve yasa dışı ekonomilerin sınır tanımayan tehditler olduğunu belirten Restrepo, devletlerin egemen eşitliğine saygı gösterirken bu tehditlere karşı etkili şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA