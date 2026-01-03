Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Şu anda Caracas bombalanıyor"

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptığı açıklamada, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta füze saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, Amerikan Devletleri Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in acilen toplanması gerektiğini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor." dedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın bombalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

