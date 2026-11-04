Köklü Elazığ Lisesi 136 yıllık geçmişiyle 50 bini aşkın mezun verdi

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Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1890 yılında eğitime başlayan Elazığ Lisesi, 136 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Sultan 2. Abdülhamid'in fermanıyla kurulan ve kentin eğitim tarihinde önemli yere sahip Elazığ Lisesinin eğitim serüveni anlatıldı.

Elazığ'da "Mamurat-ül Aziz-i İdadiye-i Hamidiye Mülkiye-i Şahane" adıyla kurulan okul, 7 sınıflı olarak eğitim hayatına başladı.

"Sultani" olarak adı 1905'te değiştirilen okul, 1914'te savaş nedeniyle binasının askeri hizmetlerde kullanılmaya başlanması üzerine eğitim öğretimi merkezde bir evde sürdürdü.

Öğretmensizlik nedeniyle 1915'te okulun lise kısmı kapandı, ortaokul kısmı eğitim vermeyi sürdürdü.

Tarihi süreçte farklı binalarda eğitim veren okul, lise eğitiminin de başlamasıyla Elazığ Lisesi adıyla 1947'de eğitim öğretime başladı. 1964'te Sarayatik Mahallesi'ne taşınan okul, burada eğitim faaliyetlerine devam etti.

Okul binası, kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkıldı. Geçici olarak başka bir okulda eğitim veren lise, eski yerinde inşa edilen binada 2021'den itibaren eğitim öğretime devam ediyor. Bugün proje okulu olarak faaliyet gösteren Elazığ Lisesinde 38 öğretmen ve 449 öğrenci bulunuyor.

136 yılda 50 bini aşkın öğrenci mezun oldu

Elazığ Lisesi Müdürü Ferhat Aydoğdu, AA muhabirine, okulun Sultan 2. Abdülhamid'in fermanıyla Harput'ta faaliyet gösteren Amerikan ve Fransız kolejlerine alternatif olması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Okulun 1890'da Elazığ Aslanpınarı mevkisinde "Mamurat-ül Aziz-i İdadiye-i Hamidiye Mülkiye-i Şahane" adıyla liseye denk bir eğitim kurumu olarak kurulduğunu ifade eden Aydoğdu, 2020'de ağır hasar aldığı için yerinde yeniden inşa edildiğini belirtti.

Aydoğdu, "Bu dönem 136. mezunlarımızı vereceğiz. Okulumuz geçtiğimiz süreçte birkaç kez yer değiştirmek durumunda kalmış." dedi.

Okuldan mezun olan öğrencilerin ülkenin farklı yerlerinde hizmet verdiğini ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"136 yılda 50 bini aşkın mezun öğrencimiz bulunmaktadır. Şu anda okulumuzdan mezun öğrenciler ülkemizin çeşitli yerlerinde, güzel konumlarda ülkemize hizmet ediyor. Bizim öncelikli görevimiz buradan mezun ettiğimiz öğrencileri yükseköğrenime güzel bir şekilde hazırlayarak memlekete, vatana faydalı birer birey olarak yetiştirmektir. Okulumuz şu anda proje okulu olarak hizmet etmeye devam etmektedir. Sınavla öğrenci almaktayız.

Okulumuzun 136 yıllık geçmişini bir adım ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Proje okulu olduğumuz için her yıl yaklaşık 120 öğrenci mezun etmekteyiz ve bu mezun ettiğimiz öğrenciler tıp ve mühendislik fakülteleri başta olmak üzere ülkemizin çeşitli üniversitelerine, çeşitli bölümlerine yerleşmektedir."

Aydoğdu, proje okulu olması dolayısıyla öğrencilerin farklı projelerde görev aldığını ve eğitim faaliyetlerini köklü geçmişten gelen miras doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Öğrencileri geleceğe hazırlarken geçmişten aldıkları misyonu korumaya çalıştıklarını anlatan Aydoğdu, "Öğrencilerimizi memleketimize faydalı birer birey olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Geçmişten aldığımız bu köklü, şanlı mirası geleceğe en güzel şekilde aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz, 'Ezeli birikim, ebedi gelişim' sloganıyla öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin güzel anılar biriktirerek memlekete hayırlı birer vatandaş olmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA